Montanhistas morrem em vulcão na Indonésia Quatro excursionistas indonésios morreram e um outro está desaparecido após terem se perdido no monte Slamet, um vulcão no centro de Java, informou hoje uma agência de notícias local. Os corpos foram recuperados ontem por equipes de socorro. Outros 15 membros do grupo de montanhistas foram encontrados vivos, apesar das péssimas condições meteorológicas. Localizado a 250 quilômetros ao leste de Jacarta, o monte Slamet tem 3.418 metros de altitude.