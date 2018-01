Montenegro volta a usar bandeira de reino independente A República de Montenegro, dando mais um passo em direção à sua independência da Sérvia, apresentou uma nova bandeira - estandarte que remonta a seus dias como um reino independente. Em vez das tradicionais cores vermelha, azul e branca usadas desde 1945, a nova bandeira, hasteada hoje em frente ao parlamento em Podgorica, é rubra com os desenhos de um brasão dourado, uma águia com duas cabeças, uma coroa real e um escudo com um leão. A bandeira apresentada hoje foi usada pela última vez antes de 1918, quando Montenegro era um reino independente. Centenas de pessoas compareceram à cerimônia de hasteamento do novo símbolo da república. Muitas delas carregavam cartazes com os dizeres: "Velhos símbolos para uma nova Montenegro".