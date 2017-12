Montesinos deixa a Venezuela O ex-chefe do serviço secreto peruano, Vladimiro Montesinos, deixou a Venezuela por volta das 3 horas de hoje em direção ao Peru, a bordo de uma avião Antonov. Montesinos estava foragido desde outubro do ano passado e é acusado de enriquecimento ilícito por comércio ilegal de armas e tráfico de drogas. Oficiais não confirmaram imediatamente que Montesinos esteja a bordo do avião, mas o ministro do Interior peruano, Antonio Ketin Vidal, disse que o foragido seria levado de volta em um avião Antonov. O estado de saúde de Montesinos é bom e ele não passou por cirurgias plásticas para dificultar seu reconhecimento, disse Ketin Vidal.