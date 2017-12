Montesinos é preso na Venezuela O ex-chefe de inteligência do Peru, Vladimiro Montesinos, acusado enriquecimento ilícito por comércio ilegal de armas e tráfico de drogas, foi preso em Caracas, na Venezuela, segundo informou hoje o presidente do País, Hugo Chavez. "Nós pegamos Montesino", afirmou aos repórteres. Durante sua visita à capital peruana, Lima, na última quinta-feira, Chavez prometeu extraditar rapidamente Montesinos para o Peru, se este fosse capturado na Venezuela. Montesinos vem sendo procurado pelas autoridades desde que fugiu do Peru, em outubro. Era um dos mais poderosos membros da agência de espionagem do país e atuava nos bastidores do governo do presidente Alberto Fujimori. As informações são da agência Dow Jones.