Montesinos planejou golpe contra Fujimori em 2000 O ex-chefe dos serviços secretos do Peru e ex-braço direito do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos admitiu que em 2000 planejou dar um golpe de Estado, com apoio dos chefes militares, para derrubar Fujimori. Montesinos fez a confissão para receber o benefício judicial da "conclusão antecipada" num processo por conspiração e rebelião. Ele é acusado de planejar o golpe que Fujimori supostamente daria se não tivesse vencido as eleições de 2000. A promotoria afirmou que Montesinos e os chefes militares planejaram o golpe quando constataram a queda de Fujimori nas pesquisas e o crescimento da oposição. O complô foi descoberto com a divulgação de uma gravação e vários documentos entregues ao Ministério Público pelo ex-braço direito de Montesinos, o coronel reformado Roberto Huamán Azcurra. O Tribunal Anticorrupção deve anunciar nas próximas horas a sentença de Montesinos, que já foi condenado em outros processos a 15 anos de prisão.