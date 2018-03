Montevidéu veta Kirchner na Unasul A Argentina manifestou ontemcontrariedade com a decisão do Uruguai de não apoiar a candidatura do ex-presidente Néstor Kirchner à secretaria-geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul). A decisão é vista como uma vingança à crise das papeleras, quando a Argentina impediu que o Ururguai construísse uma fábrica de celulose no Rio da Prata.