Monti alerta para risco de desintegração da zona do euro

O líder italiano citou o surgimento de "preconceitos e estereótipos" durante a crise de dívida da zona do euro como uma das razões para a desintegração do bloco e acrescentou que cada vez mais países estão sendo vistos como "inerentemente virtuosos, enquanto outros são vistos como inerentemente viciados".

Monti reiterou sua preocupação com o fato de que, apesar das reformas estruturais e fiscais implementadas por seu governo, os mercados financeiros continuam "incapazes de refletir e reconhecer adequadamente o progresso feito". O premiê pediu que os líderes europeus encontrem meios de "corrigir o mau funcionamento" dos mercados financeiros da zona do euro.

A falta de confiança do mercado nos programas de reforma adotados por Roma e Madri indicam a "falta de confiança na integridade do euro e na administração da zona do euro", alertou Monti. Segundo ele, o crescimento do bloco só ocorrerá com o aprofundamento do mercado único e a solidariedade na região é "essencial para o desenvolvimento e o crescimento sustentável do mercado único". As informações são da Dow Jones.