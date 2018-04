Monti: Itália apoia imposto financeiro em nível europeu

"Estamos prontos para apoiar um imposto sobre transações financeiras em nível europeu", afirmou ele durante evento, em resposta a uma pergunta sobre medidas que podem ser adotadas para desestimular a especulação nos mercados. Segundo ele, a intenção é elaborar uma lei mais dura sobre o tema do que as existentes nos Estados Unidos e no Reino Unido.

"Não estamos pensando em introduzir uma lei similar em nível nacional, que é diferente do que o presidente Nicolas Sarkozy está fazendo na França", acrescentou. As informações são da Dow Jones.