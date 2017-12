Moradores de cidade venezuelana ateiam fogo em material de votação da Constituinte

CARACAS - Um grupo de moradores da cidade de Queniquea, na Venezuela, realizou um protesto neste sábado, 29, e queimou o material que seria utilizado na votação da Assembleia Constituinte no dia seguinte.

"Continua a rebeldia nas ruas do Estado de Táchira. Em Queniquea, não permitirão a fraude constituinte", escreveu no Twitter a deputada de oposição Gaby Arellano, que divulgou imagens da ação dos manifestantes.

Continúa la rebeldía en las calles de nuestro Táchira, en Queniquea tampoco se permitirá el fraude constituyente.pic.twitter.com/aA8TqOO6OQ — Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) July 29, 2017

Nas fotos, aparecem caixas de papelão com o logotipo do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) destruídas e cédulas de votação espalhadas pelo chão.

Um vídeo postado no Twitter mostra várias pessoas jogando de um prédio malas e caixas que teriam material para as eleições, diante de membros da Guarda Nacional, a polícia militarizada do país.

No município de Cárdenas, também houve protesto, segundo Gaby Arellano. Além disso, nas redes sociais foram relatados outros atos em diversos pontos de Táchira.

Os opositores do presidente Nicolás Maduro acertam os últimos detalhes para as ações que serão realizadas no domingo, quando pretendem tomar as principais avenidas da Venezuela para expressar repúdio à Constituinte, que terá participação apenas de chavistas. / EFE