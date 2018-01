Moradores de Najaf dão boas-vindas a americanos Centenas de soldados americanos da 101ª Divisão Aerotransportada receberam nesta quarta-feira inesperadas boas-vindas dos moradores de Najaf, após duas semanas de hostilidades da população xiita. "Obrigado, isso é lindo", gritavam repetidamente. Duas perguntas dominavam a multidão que se reuniu diante de um antigo depósito de munições do Partido Baath. "Vocês ficarão?", perguntou Kase, um engenheiro civil. "Vocês podem me dizer quando Saddam estará acabado?", perguntou outro homem. O líder xiita, aiatolá Ali Alsestani, que estava sob prisão domiciliar há mais de uma década, foi libertado depois que seus guardas fugiram durante a entrada das tropas americanas em Najaf. Os moradores também pediram água e combustível, dizendo que o fornecimento havia sido cortado há quatro dias. Mas a entrada das forças de coalizão em Najaf não foi saudada por todos. Combatentes Fedayin iraquianos tomaram posições dentro da mesquita xiita de Ali e dispararam contra os soldados americanos. As tropas não responderam aos disparos, informou o Comando Central dos EUA no Catar. As forças anglo-americanas que operam no sul de Bagdá estavam tentando expulsar os combatentes iraquianos das cidades sagradas xiitas de Najaf e Kerbala sem danificar suas mesquitas com domos dourados, disseram os oficiais. A coalizão declarou que os locais sagrados não são objetivos militares, a não ser em caso de autodefesa, e as tropas escolheram não responder aos disparos, disse o general Vincent Brooks, dos Fuzileiros Navais. Há o temor de que o regime muçulmano sunita de Saddam Hussein possa tentar levar as forças lideradas pelos EUA a atacar tais locais sagrados, dessa forma alienando a população de maioria xiita do país, cujo apoio a coalizão vem tentando obter. Danificar as mesquitas inflamaria os sentimentos dos xiitas contra os EUA no mundo inteiro, particularmente no Irã. Veja o especial :