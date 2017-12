Moradores do norte pedem renúncia de Olmert por erros em conflito Habitantes do norte de Israel, que durante os confrontos com a milícia do Hezbollah ficaram em abrigos antiaéreos mal ventilados, chegaram nesta quinta-feira a Jerusalém para se unir a milhares de reservistas militares que exigem a renúncia do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e de seu ministro da Defesa, Amir Peretz. Olmert e Peretz, que decidiram formar uma "comissão de especialistas" formada por cinco generais na reserva e um industrial uma revisão dos erros, se negaram a princípio a uma investigação judicial e independente. Essa comissão, presidida pelo general Amnon Lipkin Shajak, abandonou sua missão depois do primeiro dia de deliberações, e sob a crescente pressão da opinião pública e do Parlamento (Knesset), para que haja uma investigação estatal. Neste último caso, uma investigação presidida por um juiz da Suprema Corte poderia tomar medidas contra os responsáveis. Desde que começou o cessar-fogo com a milícia xiita libanesa Hezbollah, no último dia 14, muitos reservistas denunciam diariamente seus chefes por falta de idoneidade e indecisão, por receber ordens contraditórias e não ter equipamentos adequados para o combate, e inclusive por falta de alimentos. Funcionários próximos ao chefe do Governo informaram nesta quinta-feira aos jornalistas que Olmert decidirá no próximo domingo, no máximo, qual será o tipo de investigação que ordenará. Além dos reservistas de vários regimentos de prestígio e dos civis que chegam do norte do país, também participam do protesto ativistas de uma organização independente que zela pela "qualidade do poder". Se por fim o Governo decidisse uma investigação judicial, alguns chefes militares, como o comandante das Forças Armadas, general Dan Halutz, poderiam ter que contratar advogados para assessorá-los caso fossem chamados para depor. Os manifestantes devem se concentrar na praça Agranat, em Jerusalém, em frente ao palácio de Justiça, para expressar sua rejeição à frágil coalizão de Olmert, que está há mais de quatro meses no poder. Alguns setores políticos, especialmente da direita - na oposição parlamentar -, não descartam a possibilidade de uma antecipação das eleições devido à crise.