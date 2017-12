Moradores informam explosões e mortes em Faluja Explosões abalaram a zona leste de Faluja, informam moradores. Os militares americanos não confirmam se um novo ataque aéreo foi desfechado contra a cidade. As explosões deixaram quatro mortos e dez feridos, segundo o médico Loai Ali, do Hospital Geral. Ali e outras testemunhas ouvidas por telefone disseram acreditar que as detonações foram causadas por um bombardeio americano, que se confirmado seria o quarto neste mês contra supostos refúgios do movimento Monoteísmo e Guerra Santa, do terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi.