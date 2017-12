Moradores protestam contra rádio do Vaticano Cerca de cem moradores de Cesano protestaram hoje (01) perto da Basílica de São Pedro contra as radiações eletromagnéticas emitidas pela rádio do Vaticano. Eles reclamam que as ondas de transmissão das antenas próximas à vila podem ser responsáveis pelo aumento de casos de leucemia entre crianças. Representantes da rádio informaram que medidas técnicas estão sendo tomadas para garantir que os transmissores cumpram as leis italianas sobre emissões.