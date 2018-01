Moradores serão obrigados a reformar os prédios de Luanda Depois da campanha de recolha de lixo, das operações para tapar os buracos nas ruas e da iniciativa para retirar os geradores que ocupam os passeios e as sucatas que se encontram nas vias públicas, agora é a vez da pintura dos prédios. As fachadas e as zonas exteriores dos prédios de Luanda vão ter de ser pintadas pelos proprietários durante a próxima estação seca, numa iniciativa integrada na campanha para melhorar a imagem da capital angolana. Quem não quiser participar terá de responder à justiça. O despacho assinado por Higino Carneiro, coordenador da Comissão de Gestão de Luanda, não deixa espaço para dúvidas, frisando que os edifícios terão que ser "obrigatoriamente" pintados. A operação de pintura dos prédios terá de estar concluída num prazo de 90 dias, a contar de 15 de maio, data em que começa o cacimbo, como é localmente designada a estação seca. "A maior parte dos edifícios de Luanda encontra-se num acentuado estado de degradação e é necessário acabar com esta situação", afirma Rosa Nicolo, diretora regional de habitação, em declarações à Agência Lusa. Segundo ela, a resolução do problema da degradação dos edifícios deve envolver "a participação dos condôminos, que têm de contribuir financeiramente para que o seu prédio seja limpo". A implementação desta medida terá como primeiro passo a realização de reuniões entre as autoridades provinciais e municipais, os administradores dos prédios e os presidentes das comissões de moradores. Estas reuniões terão como primeiro objetivo, segundo a diretora provincial de habitação, sensibilizar para a "necessidade de embelezamento dos prédios". "O governo tem consciência de que há prédios que estão tão degradados que tem de haver uma participação do Estado", admitiu, mas frisou que a ajuda estatal não vai acontecer em todos os edifícios da capital. "O Estado vai comparticipar, mas não na totalidade, e depois, a longo prazo, os moradores vão devolver esse valor", disse Rosa Nicolo.