Morales aceita regime autônomo dos departamentos O presidente da Bolívia, Evo Morales, garantiu na segunda-feira a aplicação de um regime autônomo nas regiões que quiserem o sistema, mas afirmou que a Assembléia Constituinte aprovará a nova Constituição pelo voto da maioria simples de seus 255 membros. O governante, também chefe do partido Movimento Ao Socialismo (MAS), declarou no Palácio de Governo que está disposto "a assinar um acordo para garantir o processo autônomo no país". Morales fez a declaração um dia depois de os governadores e dirigentes dos Comitês Cívicos dos departamentos de Tarija, Pando, Beni e Santa Cruz confirmarem sua reivindicação de que a nova constituição seja aprovada por dois terços dos constituintes. Os líderes das regiões ameaçaram não reconhecer a nova Constituição, se seu texto for aprovado pela maioria simples. O presidente boliviano defendeu que o sistema de votação aprovado pela Assembléia respeita a lei de sua convocação e sustentou que "continuam existindo os dois terços". Ao contrário do que diz a oposição, explicou, "se não houver acordo em algum artigo importante, será o povo que decidirá com seu voto", num plebiscito. Em sua declaração, Morales convocou "os movimentos sociais e as forças da sociedade civil" a chegar a um compromisso. Ao ressaltar que seu governo está disposto a debater para aprofundar a autonomia, lembrou que é a Assembléia Constituinte que deve fixar as atribuições das autoridades departamentais.