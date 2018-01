Morales, Chávez e Badawi visitam Fidel Castro em Havana O líder cubano, Fidel Castro, recebeu nas últimas horas as visitas dos presidentes da Bolívia, Evo Morales; da Venezuela, Hugo Chávez, e do primeiro-ministro da Malásia, Abdullah Badawi, informou neste domingo a imprensa de Cuba. Fidel, de 80 anos, se recupera de uma intervenção intestinal que o impediu assistir à Cúpula dos Não-Alinhados, encerrada na madrugada deste domingo em Havana e que contou com a participação de mais de 50 de chefes de Estado e de Governo. O líder cubano recebeu a visita de Evo Morales, com quem "conversou animadamente" sobre a Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba), impulsionada por Cuba e Venezuela, informou a televisão oficial. "O comandante-em-chefe reiterou seu alto apreço e profunda admiração pelas qualidades de Evo Morales e sua extraordinária batalha em defesa dos direitos de seu povo e sua luta por recuperar os recursos naturais", acrescentou a nota. Além disso, Fidel recebeu "seu querido amigo Hugo Chávez", para conversar sobre o aumento da cooperação com a Venezuela em matéria de educação, saúde e outros aspectos sociais. O primeiro-ministro da Malásia, presidente em fim de mandato do NOAL, teve um encontro de uma hora com o líder cubano, de acordo com o comunicado. Os dois governantes conversaram sobre o desenvolvimento da Cúpula, o desempenho da Malásia à frente do Movimento e o papel que Cuba terá de desenvolver como novo presidente do Noal. Durante os últimos dias, o líder cubano recebeu também o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e o presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika.