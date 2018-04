Morales chega à Rússia para visita de dois dias O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou neste domingo a Moscou para uma visita de dois dias à Rússia. Morales tentará melhorar os laços entre os países nos setores de energia e na luta contra o narcotráfico, segundo a agência russa Ria Novosti. A visita atende a convite do presidente russo, Dmitry Medvedev. É a primeira vez que um líder boliviano visita oficialmente a Rússia. Os dois presidentes devem se encontrar na segunda-feira, no Kremlin. Na terça-feira, Morales segue para a França. As informações são da Dow Jones.