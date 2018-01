Morales convida Bachelet para sua posse na Bolívia O presidente eleito da Bolívia, Evo Morales, informa que parabenizou sua colega do Chile, Michelle Bachelet, e a convidou, com o atual governante, Ricardo Lagos, para assistir sua posse no domingo, em La Paz. Morales disse que telefonou na noite de ontem para Bachelet, após ser confirmada sua vitória no segundo turno do pleito chileno, porque um triunfo nas urnas "é uma forma de fortalecer a democracia". "Por uma questão de respeito, ontem à noite telefonei para cumprimentá-la", disse Morales, ao declarar que aguarda a presença de Bachelet na cerimônia de posse na Presidência da Bolívia. "Se realmente estiver presente será um momento histórico para iniciar o diálogo sobre temas históricos, econômicos e sobre questões comerciais", disse o dirigente socialista boliviano. Ele acrescentou que, na manhã desta segunda-feira, também falou com Lagos para reiterar o convite para sua posse como novo governante boliviano. Morales e seu vice-presidente, Alvaro García Linera, receberam hoje as credenciais da Comissão Nacional Eleitoral que confirmam a vitória alcançada em 18 de dezembro nas urnas, com 53,7% ddos votos. Mais de dez líderes estrangeiros já confirmaram a participação na posse de Evo Morales, que será o primeiro presidente indígena da Bolívia.