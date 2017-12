Morales culpa países ricos por enchentes O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta sexta-feira que os países desenvolvidos e seu fracasso em combater as mudanças climáticas são os responsáveis pelas enchentes que afetam a Bolívia há semanas e já deixaram derca de 40 mortos. Morales acusou os países ricos de ignorar o Protocolo de Kyoto, que busca conter as mudanças climáticas. O presidente boliviano disse ainda que as nações pobres estavam sendo obrigadas a suportar o impacto do que ele descreveu como "a busca incontrolável de crescimento industrial por parte dos ricos". As enchentes que afetam a Bolívia têm sido consideradas as piores dos últimos 25 anos e já forçaram milhares de pessoas a abandonar suas casas. Há relatos de casos de dengue e malária em decorrência das inundações. A ajuda internacional pedida pelo governo boliviano começou a chegar ao país.