Morales decreta ocupação de órgãos públicos em Santa Cruz O governo do presidente Evo Morales decretou nesta quarta-feira a ocupação de alguns órgãos públicos da cidade de Santa Cruz pelo Exército. Segundo oficiais, a medida foi tomada porque havia a possibilidade que algumas instituições oficiais fossem invadidas. A questão é, em parte, um desdobramento do referendo sobre a autonomia, realizado no domingo. A cidade de Santa Cruz é a capital do departamento (Estado) de mesmo nome, um dos quatro em que o pedido o "sim", por autonomia, ganhou - ao contrário do defendido pelo governo central, de Evo. A administração federal já havia afastado o comandante Wilfredo Torrico, pela atitude passiva da polícia durante uma violenta manifestação, na segunda. Jovens da Unión Juvenil Cruceñista (UJC) e da Federación Universitaria Local (FUL) agrediram indígenas que estavam concentrados na sede de um sindicato da região. Atitude fascista A ministra do Interior, Alicia Muñoz, disse que a atitude "fascista" não havia sido coibida e justificava o afastamento. O prefeito de Santa Cruz, Rubén Costas, protestou contra a medida federal, dizendo que o comandante havia sido deposto pois não era um "cachorro do centralismo". Torrico justificou que seus comandados não intervieram porque os grupos de jovens "estavam armados". O chefe do Exército boliviano, general Freddy Bersati, disse que interveio pois a polícia afrontava a decisão do afastamento de Torrico. Os órgãos ocupados pelo Exército foram escritórios da secretaria de impostos, do instituto nacional de reforma agrária e da empresa nacional de trens. O vice-presidente Alvaro García, em declaração conciliadora, pediu que as diferenças entre o governo central e a oposição "se canalizam na Assembléia Constituinte". Além do referendo sobre a autonomia, o país escolheu no domingo os membros para escrever a nova Carta boliviana. Com 87% das urnas apuradas, o Movimento ao Socialismo (MAS), do presidente, possuem 50,1% dos votos válidos. Os oposicionistas do Podemos aparecem com 15,6%. O centrista Unidade Nacional (UN) está em terceiro, com 7,7%.