Morales diz que governadores querem tirá-lo do governo O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou nesta segunda-feira que os governadores regionais opositores de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni e Pando planejam tirá-lo do poder, porque não aceitam as mudanças que realiza no país. A afirmação foi feita em discurso pronunciado por Morales na remota localidade de Curral Queimado, fronteiriça com o Chile, onde assistiu à inauguração de obras para levar eletricidade a essa região, informou a Agência Boliviana de Informação ("ABI", estatal). Segundo Morales, na reunião que realizaram os governadores desses departamentos, no dia 2 de julho, na cidade amazônica de Trinidad, capital de Beni, foi decidido que ele deveria ser tirado da Presidência antes da consolidação de seu governo, que ainda tem outros sete meses. "O que planejaram é como tirar Evo Morales", afirmou o governante ao assinalar que os governadores que assistiram à reunião foram os de La Paz, José Luis Paredes; Santa Cruz, Rubén Costas; Cochabamba, Manfred Reyes Villa; Tarija, Mario Cossío; Beni, Ernesto Suárez; e Pando, Leopoldo Fernández. Os políticos citados, que formaram uma associação denominada Conselho Nacional de Governadores Regionais (Conapre), pertencem a partidos ou alianças opositoras ao Governo de Morales. Em Curral Queimado, Morales qualificou de "reacionários" os governadores regionais porque, segundo sua opinião, rejeitam mudanças como a nacionalização dos hidrocarbonetos decretada em maio e a reforma agrária que planeja concretizar em novembro.