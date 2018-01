Morales diz ter encontrado Fidel Castro "muito entusiasmado" O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que encontrou Fidel Castro "muito entusiasmado" durante a visita feita na quarta-feira ao líder cubano, e que manifestou na ocasião preocupação permanente por temas como saúde e educação. "Para mim é uma grande satisfação, é uma grande alegria ver e ter qualquer contato com o companheiro Fidel. Sempre é algo animador, encorajador. A situação me impressionou", disse Morales. O presidente boliviano esteve na quarta-feira por menos de 24 horas em Havana para visitar Fidel Castro, que se recupera de uma cirurgia intestinal e que em 31 de julho delegou provisoriamente o poder na ilha caribenha a seu irmão Raúl. Morales disse que viu Fidel Castro "muito entusiasmado", e "preocupado com a educação e saúde dos bolivianos e dos latino-americanos". O primeiro presidente indígena da Bolívia também comentou que em sua conversa com Fidel abordou os processos revolucionários em Cuba, na Venezuela e em seu país. Morales se reuniu com o líder cubano por duas horas em um "ambiente de extraordinária amizade", informou na quarta-feira a televisão cubana. Durante o encontro, o presidente boliviano presenteou Fidel com uma talha de madeira em representação a um índio aimara, em homenagem aos 80 anos do líder cubano, completados no último dia 13.