Morales e Ahmadinejad chegam a Havana para cúpula de Cuba Os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, chegaram nesta quinta-feira a Havana para participar da XIV Cúpula do Movimento de Países Não-Alinhados (Noal). Morales, um dos principais aliados de Cuba na América Latina, foi recebido no aeroporto pelo vice-presidente cubano, Carlos Lage. Ao contrário do que havia se especulado, o presidente boliviano desembarcou em Cuba sem a companhia do chefe de Estado venezuelano, Hugo Chávez, cuja chegada havia sido anunciada nesta quarta-feira pela organização da cúpula. Dezenas de fotógrafos e jornalistas esperaram durante todo o dia a chegada do líder venezuelano, que provavelmente desembarca nesta quinta-feira na capital cubana. Morales também participará da I Cúpula de Países em Desenvolvimento sem Litoral, que acontecerá nesta quinta-feira no Palácio das Convenções de Havana. O presidente do Irã foi recebido no aeroporto pelo ministro da Indústria Pesqueira cubano, Alfredo López. A presença de Ahmadinejad gerou grande expectativa na reunião de Havana, que será concluída com uma declaração sobre o direito dos Estados-membros do Noal de produzir energia nuclear. O presidente iraniano chegou à ilha procedente do Senegal, em meio a uma viagem cujo roteiro inclui ainda Venezuela e Nova York, entre os dias 18 e 20. Em Nova York, Ahmadinejad participará da Assembléia Geral da ONU. A imprensa oficial cubana informou nesta quinta-feira que o ministro das Forças Armadas e presidente interino de Cuba, Raúl Castro, se reuniu na quarta-feira com os presidentes da Argélia, Abdelaziz Bouteflika; do Vietnã, Nguyen Minh Triet; e da Malásia, Abdullah Ahmad Badawi. A XIV Cúpula do Movimento de Países Não-Alinhados reunirá entre sexta-feira e sábado, em Havana, cerca de 50 chefes de Estado e de Governo, segundo os organizadores.