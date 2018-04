Morales e Lugo recordam 74 anos da Guerra do Chaco Os presidentes da Bolívia e do Paraguai, Evo Morales e Fernando Lugo, comemoraram hoje o aniversário de 74 anos do fim da guerra entre os dois países. Morales, ao falar na praça "Heroes del Chaco", na pequena e distante cidade paraguaia de Mariscal Estigarribia, a 700 quilômetros de Assunção, afirmou que a Guerra do Chaco (1932-1935) foi tramada pelos "interesses do império norte-americano, como também da Grã-Bretanha e das suas transnacionais, que vinham disputar nossos recursos naturais". "Eram empresas petroleiras que levaram dois países irmãos ao confronto, que deixou tantos mortos e feridos", disse o mandatário boliviano.