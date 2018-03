Morales e oposição chegam a acordo sobre referendo Os senadores bolivianos Félix Rojas, do partido governista Movimento ao Socialismo (MAS), e Luis Vázquez Villamor, da maior legenda de oposição, o Poder Democrático Social (Podemos), declararam hoje chegaram a um acordo para que "o referendo sobre a Constituição ocorra em 25 de janeiro de 2009" e que "em dezembro do próximo ano a Bolívia tenha eleições gerais". Segundo informações da Agência Boliviana de Informação (ABI), governo e oposição também chegaram a um acordo definitivo sobre a questão das autonomias regionais e da reeleição a presidente. A informação partiu após negociações entre Morales e a oposição, hoje. O presidente boliviano desistiu de disputar um terceiro mandato em 2015 (ele poderá disputar um segundo em 2009) enquanto a oposição concordou com a convocação do plebiscito, segundo informou a ABI.