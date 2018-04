Morales elogia governo chileno por resgate de boliviano

"Em nome do povo boliviano, do governo nacional, não sei como pagar esse esforço. É histórico, inédito, inesquecível para o povo boliviano salvar com vida, resgatar com vida a tantos mineiros e ao companheiro boliviano Carlos Mamani", afirmou Morales. O presidente disse que oferecerá trabalho na Bolívia a Mamani, mas disse que dependerá dele e de sua família aceitarem a oferta. "A Bolívia nunca vai se esquecer do irmão Piñera", acrescentou.

Antes de se encontrar com o compatriota, Morales acompanhou o presidente Piñera na recepção a Jorge Galleguillos, o 11º mineiro resgatado. O boliviano Carlos Mamani, de 24 anos, casado e com uma filha pequena, teve o azar de aceitar o contive do sogro para trabalhar na mina San José. Mamani estava havia apenas cinco dias no local quando, em 5 de agosto, houve o deslizamento que prendeu os 33 homens sob centenas de toneladas de rochas.

Morales ainda foi questionado pelo fato de Mamani sair à superfície com uma bandeira do Chile. "Esse fato nos une, nos fortalece e cria confiança de povo a povo e de presidente a presidente", respondeu. O Chile e a Bolívia não mantêm relações diplomáticas em nível de embaixadores desde que a Bolívia rompeu com o Chile em 1978, quando fracassou uma negociação na qual tentava obter uma saída para o Oceano Pacífico. A Bolívia perdeu seu acesso ao Pacífico em uma guerra com o Chile no século 19, quando se aliou com o Peru. O governo peruano, por sua vez, terminou perdendo grandes porções de seu território para os chilenos, nesse mesmo conflito.