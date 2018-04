Morales: Irã será sócio na exploração do lítio boliviano O Irã vai ajudar a Bolívia na industrialização das reservas de lítio do país, anunciou hoje o presidente boliviano Evo Morales durante viagem oficial a Teerã. "A Bolívia tem consciência do amplo conhecimento científico do Irã para que seja sócio do país na industrialização do lítio", disse Morales, durante conversa com jornalistas no final de sua visita de três dias ao país islâmico, segundo a Agência Boliviana de Informação (ABI).