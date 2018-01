Morales nomeia marxista e líder radical como ministros O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou nesta segunda seu gabinete de 16 ministros - juntando indígenas, intelectuais da classe média e líderes sindicais. Ele apontou um jornalista marxista para dirigir o Ministério de Hidrocarbonetos (gás e petróleo) e um líder de protestos de rua para o novo Ministério das Águas. Morales conquistou a presidência após prometer colocar os recursos naturais da nação andina sob o controle do Estado, combater a corrupção e encerrar séculos de discriminação contra a maioria indígena. Durante a posse de seu gabinete, ele lembrou os ministros das grandes expectativas da população. A escolha de Andres Soliz Rada para ministro dos Hidrocarbonetos pode representar uma dura luta entre o governo de Morales e as companhias multinacionais de gás e petróleo que operam na Bolívia. Advogado e ex-membro do Congresso que defendeu duramente os recursos naturais da Bolívia como repórter do jornal El Diario, Soliz Rada será o responsável por renegociar os contratos de energia para que a companhia estatal de petróleo da Bolívia obtenha um maior controle e uma parcela significativamente maior dos lucros. O novo cargo de ministro das Águas ficará com Abel Mamani, um líder cívico radical, contrário às operações do consórcio europeu Suez nas cidades de El Alto e La Paz.