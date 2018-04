Morales pede aceleração de referendo sobre nova Constituição O presidente da Bolívia, Evo Morales, pediu nesta sexta-feira ao Congresso que convoque com urgência um referendo sobre uma nova Constituição nacional, para frear demandas regionais de autonomia que "poderiam ameaçar seriamente" a unidade do país. O presidente fez o pedido um dia antes de iniciar uma viagem internacional de 13 dias e à medida que líderes parlamentares buscam um acordo para colocar um fim à polarização política causada pelo processo de mudança constitucional e os referendos sobre autonomia. Morales disse em uma carta ao vice-presidente Alvaro García, líder do Congresso, que a "refundação" da Bolívia mediante uma nova Carta estava bloqueada por "processos eleitorais irregulares à margem da lei, que poderiam ameaçar seriamente a unidade e integridade da pátria". Morales se referiu a um referendo sobre autonomia convocado para maio pelo governador de oposição do rico Estado agrícola e petrolífero de Santa Cruz, e a consultas semelhantes anunciadas em pelo menos outros quatro dos nove Estados bolivianos. (Por Carlos Alberto Quiroga)