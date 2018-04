O presidente boliviano, Evo Morales, pediu aos prefeitos do país que somem esforços para obter US$ 300 milhões para combater o efeito da próxima estação seca. O objetivo é levar água potável e irrigação a mais de 340 municípios. Morales admitiu que planejava levantar fundos por meio do corte do subsídio de combustível, mas teve de revogar o aumento por causa de protestos no país.