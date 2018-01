Morales pede que associação UE-CAN beneficie os pobres O presidente da Bolívia, Evo Morales, pediu na quinta-feira, 22, que a União Européia (UE) e a Comunidade Andina de Nações (CAN) "sejam capazes" de conseguir um acordo de associação que beneficie os setores mais pobres da região sul-americana. O líder boliviano conversou com membros de uma delegação do Parlamento Europeu, encarregada das relações com a CAN, que visitaram La Paz na quinta-feira, segundo fontes do Palácio de governo. "A Comunidade Andina e a União Européia devem ser capazes de criar um Acordo de Associação que beneficie os setores excluídos do continente", destacou Morales, segundo uma nota oficial. O Acordo de Associação entre a CAN e a UE pretende incluir aspectos políticos, de cooperação e livre-comércio. Além disso, Morales destacou a preocupação das nações latino-americanas com as restrições da Europa aos emigrantes, ao contrário do tratamento que sempre receberam os europeus que migraram para a América. O chefe da delegação, o francês Alain Lipietz, declarou o seu apoio à Assembléia Constituinte boliviana, que trabalhará mais de sete meses para redigir uma nova Constituição.