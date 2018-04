Morales promete trabalho para mineiro preso no Chile

O presidente disse, em entrevista coletiva, que está tudo pronto para ele seguir até a mina próxima da cidade de Copiapó, no momento em que Mamani saia à superfície após 69 dias vivendo a quase 700 metros de profundidade. "Estamos esperando a confirmação dos médicos, se eles recomendam regressar com Carlos Mamami. Aqui temos tudo garantido, uma fonte de trabalho e um terreno para construir sua casa", disse ele.

O terreno ficará na cidade de Cochabamba, em um vale no centro da Bolívia, onde a família de Mamani deseja viver, segundo disse a mulher do mineiro preso, quando Morales se reuniu com ela em La Paz, no início de setembro.

"Nosso respeito e admiração ao presidente e ao povo do Chile por uma ação rápida ante um problema tão grande. É algo histórico, após dois meses recuperaremos com vida os mineiros. Por convite do presidente (Sebastián Piñera), vamos participar do resgate dos 33 mineiros", disse ele.

Verónica, a mulher de Mamani, também boliviana, disse na terça-feira, do acampamento próximo à mina no norte do Chile, que Morales prometeu ajudá-los, mas notou que "não está muito segura de retornar" à Bolívia. O casal tem uma filha pequena.