Morales vê com 'suspeita' Nobel para dissidente chinês O presidente da Bolívia, Evo Morales, opinou hoje que é "muito suspeita" a decisão de outorgar o Prêmio Nobel da Paz deste ano para o dissidente chinês preso Liu Xiaobo. Segundo Morales, Liu é da mesma "tendência" que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ganhador do ano anterior da mesma honraria. "No ano passado ganhou Obama, agora outro personagem da tendência de Obama, se isso é o prêmio da paz como serão os outros prêmios?", questionou ele.