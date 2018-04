Morales viaja a Bruxelas a convite da União Européia

LA PAZ - O ministro das Relações Exteriores da Bolívia, David Choquehuanca, confirmou nesta sexta-feira que o presidente de seu país, Evo Morales, visitará Bruxelas no dia 28 de fevereiro a convite do presidente da Comissão Européia, o português José Manuel Durão Barroso.<br><br> Choquehuanca disse aos jornalistas que 'está agendada para o dia 28 de fevereiro uma viagem de Morales' à capital da Bélgica e sede dos órgãos do Governo da União Européia (UE).<br><br> O presidente boliviano quer aproveitar a viagem para visitar outros países europeus, possivelmente Dinamarca, Holanda e Suécia, mas até o momento apenas a estadia na Bélgica foi confirmada, explicou o chanceler.<br><br> Choquehuanca disse que Durão Barroso fez o convite a Morales para que eles possam 'conversar' sobre vários temas, como as negociações para o acordo de associação política, comercial e de cooperação entre a UE e a Comunidade Andina (CAN), que se viu frustrado em várias ocasiões pelas objeções da Bolívia.<br><br> Além disso, discutirão 'temas de cooperação e diálogo político sobre o processo de mudança que a Bolívia está vivendo'. O chanceler informou também que 'a agenda do encontro não está totalmente fechada'.<br><br>