Mordomo de Diana teria furtado da princesa Um mordomo de longa data da princesa Diana furtou alguns objetos de valor depois de sua morte - incluindo o modelo de um veleiro árabe feito em pedrarias e enviado à Diana e ao príncipe Charles como presente de casamento. A polícia metropolitana de Londres acusou formalmente nesta terça-feira Harold Brown, de 48 anos, pelos furtos. A imprensa britânica avalia o modelo do veleiro, presente do emir de Bahrain, em cerca de um milhão de libras esterlinas (aproximadamente US$ 1,7 milhão).