Morgan Stanley diz que funcionários e registros de negócios estão a salvo A Morgan Stanley, que alugava a maior área no World Trade Center, enviou um memorando aos seus funcionários em outras cidades informando que os funcionários do WTC sobreviveram ao ataque desta manhã e aparentemente todos estão bem. O memorando afirma também que a administração do banco de investimento estava na sede em "midtown" em Manhattan quando o atentado às torres ocorreu. "Como uma firma com sede dupla, esperamos que nossas operações estejam funcionando amanhã", afirma o memorando. A nota interna acrescenta que assessores financeiros devem assegurar aos clientes que seus registros de negócios estão a salvo e passar um número de telefone para os que tiverem mais questões. A Morgan Stanley ocupava cerca de 50 andares e tinha 3.500 funcionários no WTC.