Morgan Stanley ocupava maior área do WTC O Morgan Stanley Dean Witter & Co. ocupava a maior área no World Trade Center, cujas duas torres, de 110 andares cada uma, desabaram na manhã desta terça-feira após serem atingidas por dois aviões. De acordo com informações do site da Bloomberg, o Morgan ocupava 12,5% da torre 2, seguido pela Port Authority de Nova York e Nova Jersey, que ocupava 9% do espaço. O Bank of America e o Deutsche Bank ocupavam, cada um, 3,5% da área do complexo. O Oppenheimer Funds estava em 2,7% do WTC, e o Credit Suisse, em 2 ,6%. Cerca de 200 mil pessoas costumavam passar pelo complexo por dia, incluindo 40 mil que alí trabalhavam. Judy Hitchen, porta-voz do Morgan Stanley, cujas unidades de corretagem e administração de ativos encontravam-se no WTC, "não tem idéia" se os funcionários da instituição evacuaram o prédio a tempo.