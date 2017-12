Morre 1º diplomata americano em conflitos no Iraque De acordo com fontes oficiais dos Estados Unidos, um diplomata norte-americano foi morto neste domingo perto do aeroporto de Bagdá. Os oficiais, que não quiseram se identificar, disseram que o diplomata trabalhava no departamento de segurança. As fontes oficiais não têm certeza em que circunstâncias o diplomata morreu, mas confirmaram que ele foi morto a tiros. Esta é a primeira pessoa da diplomacia norte-americana a morrer nos conflitos no Iraque.