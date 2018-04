Morre 3ª vítima de atirador de escola de Ohio

Hewlin morreu horas depois do anúncio da morte de seu amigo Russell King Jr., de 17 anos. Segundo a polícia, os dois foram baleados por T.J. Lane, que aparentemente sacou uma arma calibre 22 e abriu fogo contra um grupo de amigos. Daniel Parmertor, de 16 anos, morreu pouco após o ataque.

Alunos narraram cenas de desespero dos estudantes da escola de Chardon, que corriam aos berros pelos corredores do prédio. Um dos alunos que estava no local dos disparos teria buscado proteção agachando-se sob uma mesa, quando entrou na mira do atirador e acabou baleado.

Lane foi preso. Ele não estudava na escola onde ocorreram os disparos, mas em um centro educacional para jovens com problemas de comportamento e aprendizado. Ontem, ele compareceu à sua primeira audiência na Justiça e admitiu ter disparado. A polícia afirma que não estão claro os motivos que o teriam feito abrir fogo. /AP