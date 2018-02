Morre 4º general vítima de explosão em QG da capital A TV estatal síria afirmou que o chefe do Departamento de Segurança Nacional, general Hisham Ikhtiyar, morreu ontem por causa dos ferimentos que sofreu no ataque contra o principal prédio das forças de segurança do regime sírio, na quarta-feira. Outros três generais, incluindo Hassan Turkmani, ex-ministro da Defesa, Daoud Rajha, que ocupava atualmente o cargo, e um cunhado do ditador Bashar Assad, Assef Shawkat, morreram na explosão.