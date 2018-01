Morre a 43ª vítima de Sars em Toronto Um paciente de 44 anos faleceu em conseqüência da síndrome respiratória aguda severa, tornando-se a vítima número 43 da enfermidade em Toronto, a maior cidade do Canadá, disseram nesta terça-feira autoridades de saúde locais. A morte do paciente ocorreu na segunda-feira, enquanto nove pessoas continuavam hospitalizadas em conseqüência da chamada Sars ou pneumonia atípica em Toronto, onde foram registrados cerca de 250 casos da doença desde o início do ano. O falecimento anterior de um paciente com Sars na cidade havia ocorrido em 19 de julho.