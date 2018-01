Morre a baleia encontrada no Tâmisa A baleia resgatada hoje no rio Tâmisa, em Londres, após aparecer na sexta-feira, morreu na embarcação que a transportava ao estuário do rio, comunicaram membros da equipe de salvamento. A baleia de seis metros havia encalhado em uma das margens do rio na manhã deste sábado, quando foi colocada em uma bóia flutuante e, em seguida, na barcaça, para ser libertada em alto mar. Multidões se formaram ao longo do Tâmisa que atravessa Londres para ver o animal, que geralmente vive em grandes profundidades. Esta foi a primeira vez que uma baleia foi avistada no Tâmisa desde que o monitoramento do rio começou, em 1913. Cientistas acreditam que a flutuação das temperaturas dos oceanos, predadores, falta de comida e até sonares de barcos podem levar baleias a buscarem águas perigosas para elas. Especialistas entrevistados pela BBC disseram acreditar que a baleia estivesse doente.