Morre a jovem que recebeu órgãos incompatíveis nos EUA Jesica Santillán, a jovem mexicana que havia se submetido a duas operações consecutivas de transplante de coração e de pulmão nos EUA, depois de receber na primeira delas órgãos incompatíveis com seu tipo sangüíneo, morreu no final da tarde deste sábado. Horas antes, os médicos do Duke University Hospital haviam anunciado a morte cerebral de Jesica - que na sexta-feira já sofrera danos cerebrais "graves e irreversíveis", segundo o porta-voz do hospital. No início desta tarde, um dos porta-vozes locais havia admitido que o sangue já não fluía no cérebro de Jesica, de 17 anos, que viveu toda uma aventura para chegar aos EUA e ser operada. O desenlace, que, segundo se estima, dará origem a um sonoro caso judicial, põe um ponto final à longa trajetória da adolescente que ganhou notoriedade em nível nacional desde o início da semana, quando se soube que, supostamente devido a um erro administrativo, os médicos do hospital universitário haviam enxertado na adolescente, na primeira operação em 7 de fevereiro, órgãos de um doador de tipo sangüíneo diferente. Após explodir o escândalo, as autoriddes do hopsital conseguiram um novo doador - desta vez de tipo sangüíneo compatível- em apenas dois dias, enquanto que o primeiro par de órgãos havia demorado três anos para ser encontrado. Jesica, nascida em uma pequena localidade perto de Guadalajara, no México, mostrava desde os dois anos sinais de fadiga, mas a enfermidade que a afligia só foi diagnosticada quando tinha 12 anos - uma cardiomiopatia restritiva que lhe deixava poucas esperanças de vida. Foi então que os Santillán fizeram todos os esforços possíveis para salvar a vida da filha, entre eles trabalhar duro para juntar os US$ 5.000 necessários para pagar o "coiote" que os ajudou a cruzar ilegalmente a fronteira com os EUA. Assaltados logo após entrarem em território americano, os pais de Jesica descobriram, ao chegarem ao estado da Carolina do Norte, que migrantes ilegais não tinham direito a cuidados médicos. Em favor da jovem se mobilizaram grupos de ajuda aos imigrantes e, finalmente,o empresariado, que criou uma fundação para reunir os US$ 500.000 para pagar o transplante.