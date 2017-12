Morre a mãe da princesa Diana Frances Shand Kydd, que tinha um relacionamento tempestuoso com sua filha mais famosa, a princesa Diana, morreu nesta quinta-feira em sua casa na Escócia, informou sua família. Aos 68 anos, ela foi internada há alguns dias em um hospital perto de sua casa na costa de Argyll. Ela morreu na casa da família nos arredores de Oban, Escócia, disse Canon Donald MacKay, um padre católico que disse estar com ela no momento da morte. A morte também foi confirmada por um porta-voz de seu filho, Earl Spencer. "Eu posso confirmar que a mãe do senhor Spencer faleceu pacificamente na manhã de hoje, depois de um longo período doente. Agora a família precisa de privacidade para velar" a morte de Kydd, dizia um comunicado divulgado por Spencer. A saúde de Shand Kyyd vinha se deteriorando nos últimos meses, fato que levou a avó materna dos príncipe William e Harry a ser levada em diversas ocasiões de sua casa na ilha de Seil, onde levava uma vida reclusa, até um hospital em Oban. O Palácio de Buckingham informou que a rainha Elizabeth II enviou uma mensagem particular de condolências a Earl Spencer. O príncipe Charles disse que sua ex-sogra "fará uma falta dolorosa". Os príncipes William e Harry disseram estar muito tristes com a morte da avó e sentirão muito sua falta.