Morre a pessoa considerada a mais velha do mundo A francesa Marie Bremont, considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu hoje em um asilo da cidade de Cande, a 250 quilômetros ao oeste de Paris, aos 115 anos, informou a mídia local, sem esclarecer a causa da morte. Bremont assumiu o título de pessoa mais idosa do planeta depois da morte da britânica Eva Morris, em novembro do ano passado, apenas quatro dias antes dela completar 115 anos. Bremont, que nasceu em 1886, é a segunda mulher francesa a receber a honra: Jeanne Calment morreu em 4 de agosto de 1997 aos 122 anos. Atualmente, Elizabeth Israel, que vive na ilha caribenha de Dominica, é considerada localmente a pessoa com mais longa vida do mundo. Ela celebrou seu 126º aniversário em janeiro. O Guinness Book of World Records está investigando o caso.