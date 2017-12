Morre a viúva do fundador do McDonald?s Joan B. Kroc, a viúva do fundador do McDonald?s, Ray Kroc, morreu neste domingo, aos 75 anos, de câncer no cérebro. Dona de uma fortuna de US$ 1,7 bilhão, ela ocupou a 121ª posição da última lista da revista Forbes das pessoas mais ricas do mundo. Joan Kroc era conhecida por suas ações filantrópicas - nos últimos anos, ela vinha fazendo doações para organizações que trabalham para promover a paz. Ela morreu em sua casa, em San Diego (EUA), alguns meses depois de ter sido diagnosticada a doença.