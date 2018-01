Morre aliado importante de Bin Laden Um miliciano islâmico originário do Usbequistão e que era um importante aliado de Osama bin Laden, morreu durante um confronto no norte do Afeganistão, informou neste domingo um general das forças anti-Taleban. Juma Namangani, de 32 anos, sofreu um ferimento mortal durante um confronto para defender a cidade nortista de Mazar-i-Sharif, onde o Taleban foi derrotado em 9 de novembro. Ele morreu alguns dias depois, disse Daoud Khan, um general da Aliança do Norte. O verdadeiro nome dele era Jumaboi Jojiev, mas era conhecido como Namangani por ser natural da cidade usbeque de Namangan. Leia o especial