Morre Antonin Scalia, juiz da Suprema Corte americana

O juiz da Suprema Corte americana Antonin Scalia morreu neste sábado, aos 79 anos, de causas naturais. O corpo foi encontrado em um resort próximo a Mafra, no estado do Texas, onde ele estava com um grupo de caça. Conhecido por suas posições conservadoras, Scalia estava no cargo desde 1986, nomeado pelo então presidente Ronald Reagan.

Sua morte cria um confronto político entre o presidente democrata Barack Obama e o Senado, controlado pelos republicanos, meses antes da eleição presidencial. Caso Obama consiga nomear o substituto de Scalia antes de deixar a presidência em janeiro, a Suprema Corte poderá ter inclinações liberais pela primeira vez em décadas.

Os republicanos podem tentar retardar o processo de escolha, na expectativa de que o candidato do partido vença as eleições de novembro para indicar alguém de sua preferência. O líder do partido no Senado, Mitch McConnell, declarou que a vaga não deve ser preenchida até que o novo presidente assuma o cargo.

O pré-candidato republicano Donald Trump lamentou a morte de Scalia em seu Twitter. “A perda totalmente inesperada do juiz da Suprema Corte Antonin Scalia é um grande retrocesso para o movimento conservador e para nosso país”. A Casa Branca afirmou que Obama e a primeira-dama, Michelle, expressaram condolências pela morte de Scalia.