Morre, aos 114 anos, o homem mais velho do mundo Morreu ontem, aos 114 anos, Walter Breuning, o homem mais velho do mundo. Ele faleceu de causas naturais em um hospital de Great Falls, disse Stacia Kirby, porta-voz do Rainbow Senior Living, asilo de anciãos em que ele vivia. Breuning estava hospitalizado desde o início do mês com uma enfermidade não revelada. Ele era 26 dias mais jovem que Besse Cooper, da Geórgia, considerada pelo Grupo de Investigação Gerontológica de Los Angeles a pessoa mais velha do mundo, com 114 anos.