Morre aos 116 a pessoa mais velha do mundo Após um mês de internação, morreu hoje aos 116 anos a japonesa Kamato Hongo, tida como a pessoa mais velha em todo o mundo. O recorde foi reconhecido pelo Livro Guinness após a morte da americana Maude Farris-Luse, aos 115 anos. Nascida em 1887, Kamato cresceu em Kyushu, uma pequena ilha do sul do arquipélago japonês, mesmo local onde se criou o recordista de longevidade, um homem que viveu 120 anos. A expectativa de vida no Japão é a mais alta do mundo: 85,2 anos para as mulheres e 78,3 para os homens.